Владельцы Челси продали отели на Стемфорд Бридж своей же компании ради ФФП

Уже со следующего сезона лимит убытков команды АПЛ не должен будет превышать 105 млн фунтов за период отчетности. У американских владельцев существенные проблемы с подобными ограничениями.

По итогам финансового года, закончившегося в июне 2023-го, убытки "пенсионеров" составили 248 млн. После продажи гостиничных заведений, размещенных на "Стемфорд Бридж", клуб заработал 75 млн. Сообщается, что вместе с другими статьями дохода и после налогообложения сумма убытков снизится до 90 млн.

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Отчетный период, завершившийся летом 2022 года, зафиксировал убытки на уровне 121 млн. Экономический баланс значительно пошатнулся после безумных расходов новых собственников (747 млн).