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Владельцы Челси продали отели на Стемфорд Бридж своей же компании ради ФФП

Англия
Обновлено

Благодаря этому соглашению годовой ущерб клуба сократился почти втрое

Владельцы Челси продали отели на Стемфорд Бридж своей же компании ради ФФП

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Уже со следующего сезона лимит убытков команды АПЛ не должен будет превышать 105 млн фунтов за период отчетности. У американских владельцев существенные проблемы с подобными ограничениями.

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По итогам финансового года, закончившегося в июне 2023-го, убытки "пенсионеров" составили 248 млн. После продажи гостиничных заведений, размещенных на "Стемфорд Бридж", клуб заработал 75 млн. Сообщается, что вместе с другими статьями дохода и после налогообложения сумма убытков снизится до 90 млн.

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Отчетный период, завершившийся летом 2022 года, зафиксировал убытки на уровне 121 млн. Экономический баланс значительно пошатнулся после безумных расходов новых собственников (747 млн).

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Симченко
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