Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Мохамед Салах должен проснуться
Getty Images / Global Images Ukraine
Сначала "Манчестер Юнайтед" отбирает очки, а затем "Аталанта" громит тебя на "Энфилде". Пока ничего критического для "Ливерпуля" не произошло. Они продолжают борьбу за трофей в каждом из турниров, в котором остаются играть.
Вот только подобных потерь очков или поражений должно вообще избегать до конца сезона, иначе есть риск остаться всего лишь с Кубком Лиги в последний сезон Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Мо Салах долгие годы был главным героем местных трибун, египтянину пора просыпаться и вспоминать, как это спасать свою команду.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 33 тур.
14 апреля. 16:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Мадридский Реал повторил рекорд по пропущенным, который держался более 30 лет
- Юрий Вернидуб рассказал, чего не хватило Кривбассу в выездном матче против Руха
- Довбик лидирует в гонке бомбардиров, Лунин отстоял на ноль, а Динамо выбило Кривбасс со второго места. Главные новости за 13-е апреля
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Настоящий Терминатор. Месут Озил шокирует фанатов превращением в гору мышц. ВИДЕО