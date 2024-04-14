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Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Мохамед Салах должен проснуться

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сначала "Манчестер Юнайтед" отбирает очки, а затем "Аталанта" громит тебя на "Энфилде". Пока ничего критического для "Ливерпуля" не произошло. Они продолжают борьбу за трофей в каждом из турниров, в котором остаются играть.

Вот только подобных потерь очков или поражений должно вообще избегать до конца сезона, иначе есть риск остаться всего лишь с Кубком Лиги в последний сезон Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Мо Салах долгие годы был главным героем местных трибун, египтянину пора просыпаться и вспоминать, как это спасать свою команду.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 апреля.

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Английская Премьер-лига. 33 тур.

14 апреля. 16:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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