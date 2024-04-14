Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сначала "Манчестер Юнайтед" отбирает очки, а затем "Аталанта" громит тебя на "Энфилде". Пока ничего критического для "Ливерпуля" не произошло. Они продолжают борьбу за трофей в каждом из турниров, в котором остаются играть.

Вот только подобных потерь очков или поражений должно вообще избегать до конца сезона, иначе есть риск остаться всего лишь с Кубком Лиги в последний сезон Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Мо Салах долгие годы был главным героем местных трибун, египтянину пора просыпаться и вспоминать, как это спасать свою команду.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 апреля.

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Английская Премьер-лига. 33 тур.

14 апреля. 16:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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