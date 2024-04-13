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Арсенал – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Непростое испытание для команды Микеля Артеты?
Getty Images / Global Images Ukraine
Если бы эти коллективы встречались между собой несколько месяцев назад, то можно было бы даже сказать, что шансы абсолютно равны. Более того, несколько месяцев назад они встречались и команда Унаи Эмери у себя дома переиграла "канониров".
Вот только теперь команды находятся немного в разных формах и кондициях. "Арсенал" борется за титул, "Вилла" борется за топ-4, впрочем "вилланы" откровенно сдали в своей игре в последнее время, что никак не умаляет их заслуг по ходу этого сезона. Сможет ли "Вилла" вспомнить старые-добрые времена многомесячной давности, чтобы удивить Артету?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 14 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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