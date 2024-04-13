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Арсенал – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Непростое испытание для команды Микеля Артеты?

Арсенал – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если бы эти коллективы встречались между собой несколько месяцев назад, то можно было бы даже сказать, что шансы абсолютно равны. Более того, несколько месяцев назад они встречались и команда Унаи Эмери у себя дома переиграла "канониров".

Вот только теперь команды находятся немного в разных формах и кондициях. "Арсенал" борется за титул, "Вилла" борется за топ-4, впрочем "вилланы" откровенно сдали в своей игре в последнее время, что никак не умаляет их заслуг по ходу этого сезона. Сможет ли "Вилла" вспомнить старые-добрые времена многомесячной давности, чтобы удивить Артету?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 14 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Астон Вилла"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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