Одноклубник Забарного установил рекорд результативности Борнмута

Во вчерашнем матче 33 тура чемпионата Англии "Борнмут" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2). Первый гол "вишенок" забил Доминик Соланке.

Для нападающего этот мяч стал 17-м в текущем сезоне. Такое количество голов является рекордным для одного футболиста за один розыгрыш АПЛ. Предыдущее достижение принадлежало Джошуа Кингу, который отличился в сезоне 16/17 гг. 16 раз.

Также в активе Соланке есть еще три ассиста. Он провел в общей сложности 32 матча. До конца чемпионата осталось шесть поединков.

В настоящее время Доминик находится на четвертой строчке в списке бомбардиров АПЛ, уступая первому Эрлингу Холанду тремя голами.

Следующий матч "Борнмут" проведет против "Астон Виллы" 21 апреля. Также "вишенки" сыграют с "Вулверхэмптоном", "Брайтоном", "Арсеналом", "Брентфордом" и "Челси".