Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одноклубник Забарного установил рекорд результативности Борнмута
И это еще не конец сезона!
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 33 тура чемпионата Англии "Борнмут" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2). Первый гол "вишенок" забил Доминик Соланке.
Для нападающего этот мяч стал 17-м в текущем сезоне. Такое количество голов является рекордным для одного футболиста за один розыгрыш АПЛ. Предыдущее достижение принадлежало Джошуа Кингу, который отличился в сезоне 16/17 гг. 16 раз.
Также в активе Соланке есть еще три ассиста. Он провел в общей сложности 32 матча. До конца чемпионата осталось шесть поединков.
В настоящее время Доминик находится на четвертой строчке в списке бомбардиров АПЛ, уступая первому Эрлингу Холанду тремя голами.
Следующий матч "Борнмут" проведет против "Астон Виллы" 21 апреля. Также "вишенки" сыграют с "Вулверхэмптоном", "Брайтоном", "Арсеналом", "Брентфордом" и "Челси".
Популярное сейчас
- Мадридский Реал повторил рекорд по пропущенным, который держался более 30 лет
- Довбик лидирует в гонке бомбардиров, Лунин отстоял на ноль, а Динамо выбило Кривбасс со второго места. Главные новости за 13-е апреля
- Украина потеряла шанс впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг
- CIES: Трубин и Забарный – в топ-100 молодых игроков с наиболее растущей трансферной ценой за последние полгода
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского