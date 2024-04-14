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АПЛ. Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2. Видео голов и обзор матча
Забарный помог взять очко
Фото: Манчестер Юнайтед
В 33-м туре АПЛ "Борнмут" Ильи Забарного сыграл в результативную ничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2). Хозяева продемонстрировали великолепный футбол, и вполне могли рассчитывать на 3 очка. Однако пенальти для манкунианцев немного испортило планы.
"Борнмут" остался на 12-м месте АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" сравнялся очками с "Ньюкаслом". "Красные дьяволы" сейчас на 7-м месте с 10-очковым отрывом от зоны Лиги чемпионов.
Английская Премьер-лига, 33-й тур
"Виталити Стэдиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Тони Харрингтон
"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 2:2
Голы: Соланке 16, Клюйверт 36 - Фернандеш 31, 65 (пен.)
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