АПЛ. Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2. Видео голов и обзор матча

В 33-м туре АПЛ "Борнмут" Ильи Забарного сыграл в результативную ничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2). Хозяева продемонстрировали великолепный футбол, и вполне могли рассчитывать на 3 очка. Однако пенальти для манкунианцев немного испортило планы.

"Борнмут" остался на 12-м месте АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" сравнялся очками с "Ньюкаслом". "Красные дьяволы" сейчас на 7-м месте с 10-очковым отрывом от зоны Лиги чемпионов.

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голы: Соланке 16, Клюйверт 36 - Фернандеш 31, 65 (пен.)