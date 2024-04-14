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Тоттенхэм хочет укрепить полузащиту игроком Аталанты

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Тоттенхэм хочет укрепить полузащиту игроком Аталанты

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В последние недели "шпоры" демонстрировали одни из худших результатов в сезоне несмотря на то, что поднялись на четвертое место в таблице Премьер-лиги. Разгром от "Фулхэма" (3:0) показал, что они не имеют сильной игры в полузащите, которая может быть уязвимой в определенные моменты.

По информации британского издания, "Тоттенхэм" готов активизировать свои усилия, чтобы подписать полузащитника "Аталанты" Эдерсона. Бразилец блестяще сыграл в Лиге Европы, разгромив со своей командой "Ливерпуль" на выезде на этой неделе. "Тоттенхэм" связывают с игроком уже несколько месяцев, и эти слухи только усилились после выступления бразильца на "Энфилде". Начальная цена "Аталанты" за Эдерсона составляет 35 миллионов евро и они позволят ему обсуждать личные условия лишь тогда, когда потенциальный покупатель согласится на эту сумму - в противном случае такой возможности не будет.

Добавим, что бразилец в этом сезоне провел 40 поединков, где отметился 6 забитыми мячами и результативной передачей.

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Аталанта (Бергамо) Тоттенхэм (Лондон) Эдерсон
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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