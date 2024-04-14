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МЮ под руководством Эрика Тен Гага установил новый "рекорд"

Англия

Об этом сообщает Goal.com

МЮ под руководством Эрика Тен Гага установил новый "рекорд"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, после ничьей 2:2 с "Борнмутом", "Манчестер Юнайтед" допустил в общей сложности 565 ударов в сторону собственных ворот в Премьер-лиге в этом сезоне, во что трудно поверить. Такое количество ударов сделали в 32 играх, что в среднем составляет 18 допущенных ударов за матч. Это наибольшее количество за сезон, начиная с 2003-04 гг., и осталось еще шесть игр, чтобы побить этот исторический "рекорд".

В общем, в последних 10 матчах "МЮ" допустил 241 удар в сторону собственных ворот, а в среднем это более 24 ударов за матч. В целом кампания 2023-24 гг. стала для Тен Гага катастрофой. "Манчестер Юнайтед" проиграл 12 из 32 матчей Премьер-лиги и имеет разницу забитых и пропущенных мячей -1. Также клуб занял последнее место на групповом этапе Лиги чемпионов.

Добавим, что следующий поединок "МЮ" сыграет 21 апреля в полуфинале Кубка Англии против "Ковентри".

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Источник:
Goal.com
Опубликовал: Александр Гресь
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