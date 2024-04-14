Челси – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках первого круга на "Гудисон Парк" подопечные Шона Дайча уже показали, что умеют и знают как обыгрывать "Челси". На прошлой неделе они уже одолели "Бернли" и одержали свою первую победу после 10 матчей без них.

Кроме того, Премьер-лига снова отобрала очки у "ирисок", чем лишь добавила им мотивации, а мы все помним, что произошло после прошлой раздачи баллов. Поэтому, возможно и стоит ожидать очередного геройства от Миколенко и компании?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 15 апреля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Эвертон" Смотреть трансляцию

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