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Челси – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Вторая победа для Виталия Миколенко подряд?
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках первого круга на "Гудисон Парк" подопечные Шона Дайча уже показали, что умеют и знают как обыгрывать "Челси". На прошлой неделе они уже одолели "Бернли" и одержали свою первую победу после 10 матчей без них.
Кроме того, Премьер-лига снова отобрала очки у "ирисок", чем лишь добавила им мотивации, а мы все помним, что произошло после прошлой раздачи баллов. Поэтому, возможно и стоит ожидать очередного геройства от Миколенко и компании?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 15 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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