Челси – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Учитывая повреждения у Энцо Фернандеса и Рахима Стерлинга, дорожка Михаила Мудрика в стартовый состав на матч против "Эвертона" уже выстлана. Почти наверняка, мы увидим противостояние двух украинцев.

Первая серия этого противостояния несколько месяцев назад завершилась победой Миколенко. Сможет ли Мудрик и его команда взять своеобразный реванш за то поражение?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 15 апреля.

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Английская Премьер-лига. 33 тур.

15 апреля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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