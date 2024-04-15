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Челси – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Михаил Мудрик должен выйти в старте
Getty Images / Global Images Ukraine
Учитывая повреждения у Энцо Фернандеса и Рахима Стерлинга, дорожка Михаила Мудрика в стартовый состав на матч против "Эвертона" уже выстлана. Почти наверняка, мы увидим противостояние двух украинцев.
Первая серия этого противостояния несколько месяцев назад завершилась победой Миколенко. Сможет ли Мудрик и его команда взять своеобразный реванш за то поражение?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 15 апреля.
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15 апреля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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