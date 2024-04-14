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АПЛ. Арсенал – Астон Вилла 0:2. Сегодня – день имени Манчестер Сити
Второй конкурент "горожан" также проигрывает и оставляет команду Гвардиолы на вершине чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 33 тур
"Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Дэвид Кут
"Арсенал" – "Астон Вилла" 0:2
Голы: Бейли 84, Уоткинс 87
Арсенал: Рая – Уайт (Томиясу 67), Салиба, Габриэл, Зинченко (Нктиа 87) – Эдегор (Смит-Роу 79), Райс, Хавертц – Сака, Жезус (Жоржинью 79), Троссард (Мартинелли 67)
Астон Вилла: Мартинес – Конса, Карлос, Торрес, Динь – Макгинн, Тилеманс – Диаби (Бейли 61), Роджерс, Дзаньоло (Морено 80) – Уоткинс
Предупреждения: Вайт 36, Габриэл 45, Хавертц 63 – Роджерс 14
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