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АПЛ. Арсенал – Астон Вилла 0:2. Сегодня – день имени Манчестер Сити

Англия
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Второй конкурент "горожан" также проигрывает и оставляет команду Гвардиолы на вершине чемпионата

АПЛ. Арсенал – Астон Вилла 0:2. Сегодня – день имени Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 33 тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

"Арсенал" – "Астон Вилла" 0:2

Голы: Бейли 84, Уоткинс 87

Арсенал: Рая – Уайт (Томиясу 67), Салиба, Габриэл, Зинченко (Нктиа 87) – Эдегор (Смит-Роу 79), Райс, Хавертц – Сака, Жезус (Жоржинью 79), Троссард (Мартинелли 67)

Астон Вилла: Мартинес – Конса, Карлос, Торрес, Динь – Макгинн, Тилеманс – Диаби (Бейли 61), Роджерс, Дзаньоло (Морено 80) – Уоткинс

Предупреждения: Вайт 36, Габриэл 45, Хавертц 63 – Роджерс 14

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