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У всех еще будет Тоттенхэм. Календарь оставшихся шести матчей Манчестер Сити, Арсенала и Ливерпуля в АПЛ

Англия
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Еще ничего не решено

У всех еще будет Тоттенхэм. Календарь оставшихся шести матчей Манчестер Сити, Арсенала и Ливерпуля в АПЛ

фото - Getty Images

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После сегодняшних поражений "Ливерпуля" и "Арсенала" действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" снова вырвался на вершину турнирной таблицы. Подопечные Гвардиолы опережают своих соперников за титул на два очка за шесть туров до финиша чемпионата.

Впереди команд ожидают шесть финальных матчей. Кроме этого "Арсенал" и "Манчестер Сити" еще играют в Лиге чемпионов, "Ливерпуль" – в Лиге Европы, а также МС примет участие в полуфинале Кубка Англии.

Календарь "Манчестер Сити" на финальный отрезок сезона АПЛ:

  • 25.04. "Брайтон" (г)
  • 28.04. "Ноттингем Форест" (г)
  • 04.05. "Вулверхэмптон" (д)
  • 11.05. "Фулхэм" (г)
  • 14.05. "Тоттенхэм" (г)
  • 19.05. "Вест Хэм" (д)

Календарь "Арсенала" на финальный отрезок сезона АПЛ:

  • 20.04. "Вулверхэмптон" (г)
  • 23.04. "Челси" (д)
  • 28.04. "Тоттенхэм" (г)
  • 04.05. "Борнмут" (д)
  • 12.05. "Манчестер Юнайтед" (г)
  • 19.05. "Эвертон" (д)

Календарь "Ливерпуля" на финальный отрезок сезона АПЛ:

  • 21.04. "Фулхэм" (г)
  • 24.04. "Эвертон" (г)
  • 27.04. "Вест Хэм" (г)
  • 05.05. "Тоттенхэм" (д)
  • 13.05. "Астон Вилла" (г)
  • 19.05. "Вулверхэмптон" (д)

Примечания: "г" – в гостях, "д" – дома.

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