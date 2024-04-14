У всех еще будет Тоттенхэм. Календарь оставшихся шести матчей Манчестер Сити, Арсенала и Ливерпуля в АПЛ

После сегодняшних поражений "Ливерпуля" и "Арсенала" действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" снова вырвался на вершину турнирной таблицы. Подопечные Гвардиолы опережают своих соперников за титул на два очка за шесть туров до финиша чемпионата.

There's so much going on in the Premier League's top six right now!



???? Man City beat Luton to go top

???? Aston Villa topple Arsenal to spoil bid to go first

???? Liverpool taste defeat at home to Crystal Palace

⚫️ Newcastle thrash Spurs to enter the top six pic.twitter.com/Rcbm9aav0H — Premier League (@premierleague) April 14, 2024

Впереди команд ожидают шесть финальных матчей. Кроме этого "Арсенал" и "Манчестер Сити" еще играют в Лиге чемпионов, "Ливерпуль" – в Лиге Европы, а также МС примет участие в полуфинале Кубка Англии.

Календарь "Манчестер Сити" на финальный отрезок сезона АПЛ:

25.04. "Брайтон" (г)

28.04. "Ноттингем Форест" (г)

04.05. "Вулверхэмптон" (д)

11.05. "Фулхэм" (г)

14.05. "Тоттенхэм" (г)

19.05. "Вест Хэм" (д)

Календарь "Арсенала" на финальный отрезок сезона АПЛ:

20.04. "Вулверхэмптон" (г)

23.04. "Челси" (д)

28.04. "Тоттенхэм" (г)

04.05. "Борнмут" (д)

12.05. "Манчестер Юнайтед" (г)

19.05. "Эвертон" (д)

Календарь "Ливерпуля" на финальный отрезок сезона АПЛ:

21.04. "Фулхэм" (г)

24.04. "Эвертон" (г)

27.04. "Вест Хэм" (г)

05.05. "Тоттенхэм" (д)

13.05. "Астон Вилла" (г)

19.05. "Вулверхэмптон" (д)

Примечания: "г" – в гостях, "д" – дома.