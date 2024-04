У всех еще будет Тоттенхэм. Календарь оставшихся шести матчей Манчестер Сити, Арсенала и Ливерпуля в АПЛ

После сегодняшних поражений "Ливерпуля" и "Арсенала" действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" снова вырвался на вершину турнирной таблицы. Подопечные Гвардиолы опережают своих соперников за титул на два очка за шесть туров до финиша чемпионата.

There's so much going on in the Premier League's top six right now!



???? Man City beat Luton to go top

???? Aston Villa topple Arsenal to spoil bid to go first

???? Liverpool taste defeat at home to Crystal Palace

⚫️ Newcastle thrash Spurs to enter the top six pic.twitter.com/Rcbm9aav0H