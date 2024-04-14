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23 удара мимо на двоих. Арсенал – Астон Вилла 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия

Львы воспользовались транжирством голевых шансов канониров

23 удара мимо на двоих. Арсенал – Астон Вилла 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"

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Лондонская команда нанесла 18 ударов и лишь в четырех случаях мяч не пролетел мимо ворот. "Бордово-голубая армия" также упустила достаточно моментов, но дважды попала в створ. И в обоих случаях эти выстрелы меняли счет на табло.

Рая не выручил "гуннеров" в нужный момент. Он не сделал ни одного сейва и ожидаемо стал худшим игроком встречи.

В противостоянии "кто будет чаще пробивать мимо цели" выиграли подопечные Артеты. Коллектив из Бирмингема дождался своих шансов уже в конце основного времени.

Смотрите обзор матча 33-го тура чемпионата Англии Арсенал – Астон Вилла.

Лондон. Эмирейтс Стедиум

Арсенал – Астон Вилла 0:2

Голы: Бейли, 84, Уоткинс, 87

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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