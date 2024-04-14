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Артета: В любой другой лиге мира, если бы вы выиграли столько игр подряд, сколько мы выиграли, вы бы отставали на шесть-восемь очков
Однако это АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение от "Астон Виллы".
“Если один результат будет мешать нам (выиграть чемпионство – прим.), это значит, что мы недостаточно сильны. Если вы хотите выигрывать титулы, когда у вас есть этот момент, вы должны встать.
В любой другой лиге мира, если вы выиграли столько игр подряд, сколько мы выиграли, вы бы отставали на шесть-восемь очков. Это не случай. Это вызов”, - сказал Артета.
За шесть туров до финиша чемпионата “Арсенал” идет на втором месте турнирной таблицы, уступая первому “Манчестер Сити” двумя очками. С календарем финального отрезка обеих команд можно ознакомиться здесь>>>.
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