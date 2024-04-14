Артета: В любой другой лиге мира, если бы вы выиграли столько игр подряд, сколько мы выиграли, вы бы отставали на шесть-восемь очков

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение от "Астон Виллы".

“Если один результат будет мешать нам (выиграть чемпионство – прим.), это значит, что мы недостаточно сильны. Если вы хотите выигрывать титулы, когда у вас есть этот момент, вы должны встать.

В любой другой лиге мира, если вы выиграли столько игр подряд, сколько мы выиграли, вы бы отставали на шесть-восемь очков. Это не случай. Это вызов”, - сказал Артета.