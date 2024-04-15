Ливерпуль хочет приобрести этим летом вингера Спортинга

Учитывая возможный уход Мохаммеда Салаха, мерсисайдский клуб находится в поиске игрока, который мог бы занять место египтянина. Руководство "Ливерпуля" обратило свое внимание на португальский чемпионат, поскольку возможный приход Рубена Аморима на пост главного тренера английского клуба, также влияет и на его трансферные предпочтения.

По информации британского издания, мерсисайдский клуб хочет приобрести Маркуса Эдвардса из "Спортинга", которого тренирует Аморим. Руководство лиссабонского клуба оценивает своего футболиста в 30 млн фунтов стерлингов. Кроме того, англичанин играл на обоих флангах португальского клуба, играя ключевую роль в погоне за чемпионским и кубковым дублем.

Добавим, что в этом сезоне Маркус Эдвардс провел 41 матч, в которых отметился 6 голами и 8 ассистами.