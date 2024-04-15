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Ливерпуль хочет приобрести этим летом вингера Спортинга
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Учитывая возможный уход Мохаммеда Салаха, мерсисайдский клуб находится в поиске игрока, который мог бы занять место египтянина. Руководство "Ливерпуля" обратило свое внимание на португальский чемпионат, поскольку возможный приход Рубена Аморима на пост главного тренера английского клуба, также влияет и на его трансферные предпочтения.
По информации британского издания, мерсисайдский клуб хочет приобрести Маркуса Эдвардса из "Спортинга", которого тренирует Аморим. Руководство лиссабонского клуба оценивает своего футболиста в 30 млн фунтов стерлингов. Кроме того, англичанин играл на обоих флангах португальского клуба, играя ключевую роль в погоне за чемпионским и кубковым дублем.
Добавим, что в этом сезоне Маркус Эдвардс провел 41 матч, в которых отметился 6 голами и 8 ассистами.
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