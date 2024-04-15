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Суперкомпьютер оценил шансы Ман Сити на победу в АПЛ в 70% - сколько у Арсенала с Ливерпулем?

Англия

Данные вычислительной машины

Суперкомпьютер оценил шансы Ман Сити на победу в АПЛ в 70% - сколько у Арсенала с Ливерпулем?

Фото: Getty Images

Новина українською

Суперкомпьютер Opta считает Манчестер Сити главным фаворитом текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

В 33-м туре "Манчестер Сити" разгромил "Лутон" (5:1), и возглавил турнирную таблицу. Далее за "горожанами" идут "Арсенал" и "Ливерпуль, которые в один день неожиданно потерпели домашние поражения: "канониры" от "Астон Виллы" (0:2), а мерсисайдцы - в игре с "Кристал Пэлас" (0:1).

По итогам тура шансы "Манчестер Сити" на чемпионство в нынешнем сезоне оцениваются в 70%, в то время как вероятность победы в АПЛ "Арсенала" составляет 18%, "Ливерпуля" – 12%.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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download1 (huyersk)
15.04.2024 в 10:19
не треба бути суперкомпом щоб це розуміти
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
15.04.2024 в 10:19
не треба бути суперкомпом щоб це розуміти
Ответить
0
0

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