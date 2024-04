Суперкомпьютер оценил шансы Ман Сити на победу в АПЛ в 70% - сколько у Арсенала с Ливерпулем?

Суперкомпьютер Opta считает Манчестер Сити главным фаворитом текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

В 33-м туре "Манчестер Сити" разгромил "Лутон" (5:1), и возглавил турнирную таблицу. Далее за "горожанами" идут "Арсенал" и "Ливерпуль, которые в один день неожиданно потерпели домашние поражения: "канониры" от "Астон Виллы" (0:2), а мерсисайдцы - в игре с "Кристал Пэлас" (0:1).

По итогам тура шансы "Манчестер Сити" на чемпионство в нынешнем сезоне оцениваются в 70%, в то время как вероятность победы в АПЛ "Арсенала" составляет 18%, "Ливерпуля" – 12%.

After a fantastic weekend for Man City, what does it mean for the Opta supercomputer's predictions?



As you can see, Pep Guardiola's men have been given a big boost in the Premier League title hunt after home defeats for Liverpool and Arsenal. ⬇️https://t.co/lHvrF6BYa0