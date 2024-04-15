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Тоттенхэм планирует продать Брайана Хиля
Об этом сообщает GiveMeSport
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский вингер переехал в северный Лондон еще в 2021 году из "Севильи" за сумму около 21 миллиона фунтов стерлингов, а Эрик Ламела направился в обратном направлении. После перехода в "Тоттенхэм" 23-летний футболист дважды возвращался в Испанию, присоединяясь к "Севилье" и "Валенсии" на правах аренды.
В этом сезоне Хиль решил остаться в составе "шпор", чтобы бороться за место в составе. Впрочем, испанцу совсем не удалось пробиться в основной состав и руководство "Тоттенхэма" готово отпустить игрока на постоянной основе этим летом. Известно об интересе "Фейеноорда" к Брайану Хилю.
Добавим, что испанец в этом сезоне провел лишь 11 матчей (221 минуту). По данным transfermarkt, его стоимость составляет 16 млн евро.
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