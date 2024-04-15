Ньюкасл планирует продлить контракт с Кираном Триппьером

"Сороки" кроме приобретений в летнее трансферное окно, планирует также продлить соглашения с действующими игроками клуба. К Жоэлинтону также может присоединиться правый защитник команды Киран Триппьер.

Несмотря на неудачный зимний отрезок для "Ньюкасла", где игрок несколько раз допускал грубые ошибки в защите, тренер Эдди Гау заинтересован в продолжении сотрудничества с англичанином. Ожидается, что переговоры между клубом и игроком начнутся уже в ближайшее время. Триппьер считается талисманом "Ньюкасла" как на поле, так и за его пределами, и регулярно выступает в роли капитана команды в отсутствие Джамала Ласеллса.

Добавим, что Киран Триппьер в этом сезоне провел 36 матчей, где отметился голом и 11 передачами.