"Когда его возьмут воевать"? Фанаты Арсенала жёстко раскритиковали игру Зинченко в матче с Астон Виллой

Болельщики "Арсенала" выразили своё возмущение оборонительными действиями Александра Зинченко во время матча 33-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (0:2).

Особую порцию критики украинский защитник получил за эпизод с рассинхронизацией с партнёрами и несоблюдении офсайдной линии в середине второго тайма, а также за момент с первым голом, когда вингер "Астон Виллы" Бэйли отправил мяч в пустые ворота "канониров", а Зинченко в это время находился на противоположном фланге.

Гневные комментарии пользователей в соцсети X (ранее - Twitter):

George: "Соперники особо нацелены на наш левый фланг защиты, и сейчас у нас нет никого, кто был бы достаточно хорош, чтобы играть там".

Мо: "Зинченко выглядит так, будто играет против нас".

Eduardo Hagn: "Зинченко нужно исключить. Ходячая ошибка".

Paul Sebastiani: "Если он когда-нибудь снова выйдет на матч "Арсенала" в стартовом составе… Это некомпетентность высочайшего уровня. Он отдает мяч, ничего толкового с ним не делает, весь сезон ужасно обороняется".

Ilyas Noreaga: "Когда Зинченко возьмут воевать за Украину?".

Raf: "Я просто хочу, чтобы Зинченко покинул мой клуб. Пожалуйста".