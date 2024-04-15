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"Когда его возьмут воевать"? Фанаты Арсенала жёстко раскритиковали игру Зинченко в матче с Астон Виллой

Англия
Обновлено

Александра сделали главным виновником поражения лондонского клуба

"Когда его возьмут воевать"? Фанаты Арсенала жёстко раскритиковали игру Зинченко в матче с Астон Виллой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Арсенала" выразили своё возмущение оборонительными действиями Александра Зинченко во время матча 33-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (0:2).

Особую порцию критики украинский защитник получил за эпизод с рассинхронизацией с партнёрами и несоблюдении офсайдной линии в середине второго тайма, а также за момент с первым голом, когда вингер "Астон Виллы" Бэйли отправил мяч в пустые ворота "канониров", а Зинченко в это время находился на противоположном фланге.

Гневные комментарии пользователей в соцсети X (ранее - Twitter):

George: "Соперники особо нацелены на наш левый фланг защиты, и сейчас у нас нет никого, кто был бы достаточно хорош, чтобы играть там".

Мо: "Зинченко выглядит так, будто играет против нас".

Eduardo Hagn: "Зинченко нужно исключить. Ходячая ошибка".

Paul Sebastiani: "Если он когда-нибудь снова выйдет на матч "Арсенала" в стартовом составе… Это некомпетентность высочайшего уровня. Он отдает мяч, ничего толкового с ним не делает, весь сезон ужасно обороняется".

Ilyas Noreaga: "Когда Зинченко возьмут воевать за Украину?".

Raf: "Я просто хочу, чтобы Зинченко покинул мой клуб. Пожалуйста".

На данный момент "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на два очка.

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Астон Вилла (Бирмингем) Александр Зинченко Арсенал
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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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vadooo (Слатино)
15.04.2024 в 12:01
Куля в лоб , так куля в лоб.Сашко доп+здівся !
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Комментарии 2
vadooo (Слатино)
15.04.2024 в 12:01
Куля в лоб , так куля в лоб.Сашко доп+здівся !
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K-Spirit (Киев)
15.04.2024 в 12:10
Не критикуйте его. А то он встанет на учет в лондонском ТЦК. А там уже до ЗСУ один шаг.
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