Невилл: Клопп вытягивает максимум из этого состава Ливерпуля

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл прокомментировал выступления "Ливерпуля" в нынешнем сезоне.

"Если вы посмотрите на "Ливерпуль", то никто не ожидал от них борьбы за АПЛ. Если бы вы сказали, что "Ливерпуль" будет отставать от "Манчестер Сити" на два очка за пять или шесть игр до конца чемпионата, я бы ответил: "Никаких шансов".

Думаю, это грандиозное достижение для Юргена Клоппа, что они находятся там, где они есть. Я сказал это ещё перед международным перерывом. Некоторые болельщики "Ливерпуля" на меня набросились, но я чувствовал, что они держатся из последних сил, ведь это последний сезон Клоппа.

Потом, когда они проиграли в Кубка Англии "Манчестер Юнайтед", появилась версия, что после окончания выступлений в кубке они сконцентрируются на Лиге Европе и АПЛ, а после результата в Лиге Европы (0:3 против "Аталанты" в первом матче - прим.) - на чемпионате.

Этого не происходит, но я всё ещё думаю, что Юрген Клопп извлекает максимум из этого состава "Ливерпуля". На данный момент они превзошли все ожидания", - сказал Невилл.