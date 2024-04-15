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Почеттино рассказал о планах Челси на летнее трансферное окно

Англия

Специалист сообщил о планах Челси

Почеттино рассказал о планах Челси на летнее трансферное окно

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о летних трансферных планах команды.

"Этим летом нам нужно подписать нескольких опытных игроков, а также молодых футболистов.

Это все для того, чтобы поговорить с клубом, проанализировать и разработать стратегию на следующий сезон и бороться за большие достижения".

Сейчас подопечные Почеттино занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 44 балла. Они отстают от лидера ("Манчестер Сити") на 29 очков.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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