Почеттино рассказал о планах Челси на летнее трансферное окно

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о летних трансферных планах команды.

"Этим летом нам нужно подписать нескольких опытных игроков, а также молодых футболистов.

Это все для того, чтобы поговорить с клубом, проанализировать и разработать стратегию на следующий сезон и бороться за большие достижения".