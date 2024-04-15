Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино рассказал о планах Челси на летнее трансферное окно
Специалист сообщил о планах Челси
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о летних трансферных планах команды.
"Этим летом нам нужно подписать нескольких опытных игроков, а также молодых футболистов.
Это все для того, чтобы поговорить с клубом, проанализировать и разработать стратегию на следующий сезон и бороться за большие достижения".
Сейчас подопечные Почеттино занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 44 балла. Они отстают от лидера ("Манчестер Сити") на 29 очков.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирону и агента Довбика обвинили в финансовом скандале - есть реакция представителя форварда
- В Севастополе прозвучали взрывы, в Бердянске прилетело по расположению оккупантов - СМИ
- Байер – чемпион Германии, Шахтер снова берет три очка, поражения Арсенала и Ливерпуля. Главные новости за 14 апреля
- У всех еще будет Тоттенхэм. Календарь оставшихся шести матчей Манчестер Сити, Арсенала и Ливерпуля в АПЛ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн