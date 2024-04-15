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Бывший тренер Баварии может стать преемником Клоппа в Ливерпуле

Англия

Красные интересуются Нико Ковачем

Бывший тренер Баварии может стать преемником Клоппа в Ливерпуле

Фото: vfl-wolfsburg.de

Новина українською

Сейчас руководство "Ливерпуля" занимаются поиском преемника главного тренера команды Юргена Клоппа, который покинет свой пост в конце этого сезона.

По информации издания Daily Mail, "красные" заинтересованы в сотрудничестве с бывшим тренером "Баварии" Нико Ковачем.

Последним местом работы специалиста был "Вольфсбург", его уволили с поста тренера в марте этого года.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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