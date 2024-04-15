Артета хочет усилить тренерский штаб бывшим игроком Манчестер Юнайтед

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Габриэль Хайнце получил предложение в тренерском штабе "Арсенала".

По информации издания 90min, главный тренер "канониров" Микель Артета стремится сотрудничать с 45-летним специалистом, но Хайнце не спешит принимать приглашение, поскольку он хочет рассмотреть другие предложения.

Последним местом работы специалиста был аргентинский "Ньюэллс". Он присоединился к команде 1 января 2023 года, а покинул 31 декабря этого же года.