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Артета хочет усилить тренерский штаб бывшим игроком Манчестер Юнайтед
Габриэль Хайнце заинтересовал Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Габриэль Хайнце получил предложение в тренерском штабе "Арсенала".
По информации издания 90min, главный тренер "канониров" Микель Артета стремится сотрудничать с 45-летним специалистом, но Хайнце не спешит принимать приглашение, поскольку он хочет рассмотреть другие предложения.
Последним местом работы специалиста был аргентинский "Ньюэллс". Он присоединился к команде 1 января 2023 года, а покинул 31 декабря этого же года.
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Источник:90min
Опубликовал: Екатерина Власова
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