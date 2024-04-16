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Игроки Челси едва не подрались за право пробития пенальти при счете 4:0

Англия
Обновлено

Неприемлемое поведение Николаса Джексона

Игроки Челси едва не подрались за право пробития пенальти при счете 4:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" победил "Эвертон" со счетом 6:0, однако одним из самых красноречивых эпизодов в матче была стычка между игроками "Челси" при счете 4:0 на 64-й минуте.

"Синие" заработали пенальти после фола Тарковски на Мадуэке. Сам Мадуэке собирался пробивать одиннадцатиметровый, хотя основным пенальтистом "Челси" является Палмер, который забил восемь из восьми предыдущих пенальти. Палмер забрал мяч у Мадуэке, и за последнего вступился Николас Джексон. Игроки "Эвертона" разводили руками, трибуны свистели, и в конце концов капитан "Челси" Конор Галлахер оттеснил Мадуэке и Джексона от точки, дав Палмеру возможность забить пенальти.

Игроки Челси едва не подрались за право пробития пенальти при счете 4:0 - изображение 1

Игроки Челси едва не подрались за право пробития пенальти при счете 4:0 - изображение 2

Игроки Челси едва не подрались за право пробития пенальти при счете 4:0 - изображение 3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Джексон остался недовольным и так и не поздравил Палмера с голом. Маурисио Почеттино молча наблюдал за ссорой своих игроков со стороны.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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