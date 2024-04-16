Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Челси едва не подрались за право пробития пенальти при счете 4:0
Неприемлемое поведение Николаса Джексона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси"
"Синие" заработали пенальти после фола Тарковски на Мадуэке. Сам Мадуэке собирался пробивать одиннадцатиметровый, хотя основным пенальтистом "Челси" является Палмер, который забил восемь из восьми предыдущих пенальти. Палмер забрал мяч у Мадуэке, и за последнего вступился Николас Джексон. Игроки "Эвертона" разводили руками, трибуны свистели, и в конце концов капитан "Челси" Конор Галлахер оттеснил Мадуэке и Джексона от точки, дав Палмеру возможность забить пенальти.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джексон остался недовольным и так и не поздравил Палмера с голом. Маурисио Почеттино молча наблюдал за ссорой своих игроков со стороны.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Жирону и агента Довбика обвинили в финансовом скандале - есть реакция представителя форварда
- Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля перед ответным матчем против Аталанты
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО