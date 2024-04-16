Игроки Челси едва не подрались за право пробития пенальти при счете 4:0

"Челси" победил "Эвертон" со счетом 6:0 , однако одним из самых красноречивых эпизодов в матче была стычка между игроками "Челси" при счете 4:0 на 64-й минуте.

"Синие" заработали пенальти после фола Тарковски на Мадуэке. Сам Мадуэке собирался пробивать одиннадцатиметровый, хотя основным пенальтистом "Челси" является Палмер, который забил восемь из восьми предыдущих пенальти. Палмер забрал мяч у Мадуэке, и за последнего вступился Николас Джексон. Игроки "Эвертона" разводили руками, трибуны свистели, и в конце концов капитан "Челси" Конор Галлахер оттеснил Мадуэке и Джексона от точки, дав Палмеру возможность забить пенальти.

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Джексон остался недовольным и так и не поздравил Палмера с голом. Маурисио Почеттино молча наблюдал за ссорой своих игроков со стороны.