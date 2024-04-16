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Почеттино: Не ожидал от Палмера такой результативности

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Это касается не только аргентинского специалиста

Почеттино: Не ожидал от Палмера такой результативности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал разгромную победу над "Эвертоном" (6:0) в матче АПЛ.

"Мы были очень эффективны перед воротами соперника. Я счастлив. Сухой матч.

Ожидал ли я такой результативности от Палмера? Нет. Я ждал, что он будет демонстрировать хороший футбол, но он играет фантастически и делает потрясающие вещи. Его влияние на команду было велико ещё с первого дня. Рад, что он забил четыре гола", - цитирует Почеттино BBC.

Напомним, хавбек "синих" Коул Палмер догнал в рейтинге лучших бомбардиров АПЛ форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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