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Почеттино: Не ожидал от Палмера такой результативности
Это касается не только аргентинского специалиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал разгромную победу над "Эвертоном" (6:0) в матче АПЛ.
"Мы были очень эффективны перед воротами соперника. Я счастлив. Сухой матч.
Ожидал ли я такой результативности от Палмера? Нет. Я ждал, что он будет демонстрировать хороший футбол, но он играет фантастически и делает потрясающие вещи. Его влияние на команду было велико ещё с первого дня. Рад, что он забил четыре гола", - цитирует Почеттино BBC.
Напомним, хавбек "синих" Коул
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