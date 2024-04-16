Почеттино: Не ожидал от Палмера такой результативности

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал разгромную победу над "Эвертоном" (6:0) в матче АПЛ.

"Мы были очень эффективны перед воротами соперника. Я счастлив. Сухой матч.

Ожидал ли я такой результативности от Палмера? Нет. Я ждал, что он будет демонстрировать хороший футбол, но он играет фантастически и делает потрясающие вещи. Его влияние на команду было велико ещё с первого дня. Рад, что он забил четыре гола", - цитирует Почеттино BBC.