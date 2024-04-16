Манчестер Сити ведет переговоры по приобретению защитника Вулверхэмптона

Райан Аит-Нури был одним из лучших игроков "волков" в этом сезоне, а его игра на позиции левого защитника вызвала интерес со стороны крупнейших клубов Премьер-лиги. "Арсенал" и "Ливерпуль" также следят за алжирским защитником, но "Манчестер Сити" имеет тесные отношения с Хорхе Мендешем - агентом футболиста.

По информации издания, горожане ведут переговоры с "Вулверхэмптоном" о возможности привлечения Серхио Гомеса к сделке с Аит-Нури по принципу "игрок плюс деньги". Руководство "волков" установило цену за своего защитника в 70 миллионов евро.

Добавим, что Райан Аит-Нури в этом сезоне провел 32 матча, где отметился 3 голами и 2 ассистами.