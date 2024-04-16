  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити ведет переговоры по приобретению защитника Вулверхэмптона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити ведет переговоры по приобретению защитника Вулверхэмптона

Англия

Об этом сообщает Football Transfers

Манчестер Сити ведет переговоры по приобретению защитника Вулверхэмптона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Райан Аит-Нури был одним из лучших игроков "волков" в этом сезоне, а его игра на позиции левого защитника вызвала интерес со стороны крупнейших клубов Премьер-лиги. "Арсенал" и "Ливерпуль" также следят за алжирским защитником, но "Манчестер Сити" имеет тесные отношения с Хорхе Мендешем - агентом футболиста.

По информации издания, горожане ведут переговоры с "Вулверхэмптоном" о возможности привлечения Серхио Гомеса к сделке с Аит-Нури по принципу "игрок плюс деньги". Руководство "волков" установило цену за своего защитника в 70 миллионов евро.

Добавим, что Райан Аит-Нури в этом сезоне провел 32 матча, где отметился 3 голами и 2 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Клубы АПЛ проявляют интерес к нападающему Штутгарта
yellow-arrow
МЮ хочет избавиться от английского защитника во время летнего трансферного окна
yellow-arrow
Деле Алли: Моя цель - сыграть на ЧМ-2026. Я знаю свой уровень
Вулверхэмптон Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости