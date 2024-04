МЮ хочет избавиться от английского защитника во время летнего трансферного окна

"Красные дьяволы" планируют устроить большую чистку состава. Это прежде всего касается защитников, которые в этом сезоне и часто травмируются и играют на низком уровне в этом сезоне.

В частности, к Рафаэлю Варану, который уже не входит в планы руководства "МЮ", может присоединиться Гарри Магуайр. У англичанина контракт рассчитан до июня 2025 года, но клуб готов отпустить своего защитника. За ситуацией вокруг Магуайра следит "Вест Хэм", который и ранее проявлял интерес к футболисту. Среди претендентов на замену игроков "МЮ" есть Бремер, Силва, Инасиу, но для этого манкунианцам надо выдержать конкуренцию со стороны других команд, которые также интересуются этими футболистами.

????↩️ #ManUTD, in addition to Varane now out of plans, another CB could say goodbye in June: #Maguire.



???? #WestHam are still monitoring Harry, with #MUFC open to letting him go in the summer.



???? Many names are on the list as possible replacements: Bremer, Silva, Inacio... pic.twitter.com/cLDTpMq3YF