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Клубы АПЛ проявляют интерес к нападающему Штутгарта

Англия

Об этом сообщает BILD

Клубы АПЛ проявляют интерес к нападающему Штутгарта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серу Гирасси неумолимо ведет "Штутгарт" к Лиге чемпионов. Нападающий забил свой 25-й гол в сезоне в победном матче над "Франкфуртом" (3:0). Тем самым он побил клубный рекорд, установленный бывшим нападающим Марио Гомесом - 24 забитых мяча в сезоне 2008/09.

По информации немецкого издания, будущее Сэра Гирасси остается открытым. Недавно появился интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" к игроку. Кроме того, сам Гирасси также раздумывает над своим переездом в АПЛ.

Добавим, что гвинеец имеет отступные в размере около 20 миллионов евро летом.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Александр Гресь
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