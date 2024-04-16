Клубы АПЛ проявляют интерес к нападающему Штутгарта

Серу Гирасси неумолимо ведет "Штутгарт" к Лиге чемпионов. Нападающий забил свой 25-й гол в сезоне в победном матче над "Франкфуртом" (3:0). Тем самым он побил клубный рекорд, установленный бывшим нападающим Марио Гомесом - 24 забитых мяча в сезоне 2008/09.

По информации немецкого издания, будущее Сэра Гирасси остается открытым. Недавно появился интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" к игроку. Кроме того, сам Гирасси также раздумывает над своим переездом в АПЛ.

Добавим, что гвинеец имеет отступные в размере около 20 миллионов евро летом.