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Тренер Вест Хэма летом может покинуть свою должность - Источник

Англия

Все из-за конфликта с техническим директором клуба

Тренер Вест Хэма летом может покинуть свою должность - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

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Дэвид Мойес, наставник "Вест Хэма" летом может покинуть свою должность.

По информации Football Insider, стороны собираются распрощаться мирным путем, но уход 60-летнего специалиста связан с конфликтом с техническим директором клуба Тимом Стейдтеном.

Сейчас "Вест Хэм" занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 48 баллов.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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