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Тренер Вест Хэма летом может покинуть свою должность - Источник
Все из-за конфликта с техническим директором клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Дэвид Мойес, наставник "Вест Хэма" летом может покинуть свою должность.
По информации Football Insider, стороны собираются распрощаться мирным путем, но уход 60-летнего специалиста связан с конфликтом с техническим директором клуба Тимом Стейдтеном.
Сейчас "Вест Хэм" занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 48 баллов.
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Источник:Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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