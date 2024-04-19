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Вулверхэмптон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
У Микеля Артеты остается только один трофей, за который можно побороться
Getty Images / Global Images Ukraine
Последние несколько дней для "канониров" сложились не лучшим образом. Сначала они проиграли "Астон Вилле" и потеряли лидерство в чемпионате Англии, затем вылетели из Лиги Чемпионов от "Баварии".
Пришло время исправлять собственные ошибки и возвращаться в борьбу за титул, поскольку там еще далеко не все потеряно. Потенциальная победа над командой Гари О'Нила даст команде необходимый заряд на концовку сезона. Нужна только победа.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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