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Вулверхэмптон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

У Микеля Артеты остается только один трофей, за который можно побороться

Вулверхэмптон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последние несколько дней для "канониров" сложились не лучшим образом. Сначала они проиграли "Астон Вилле" и потеряли лидерство в чемпионате Англии, затем вылетели из Лиги Чемпионов от "Баварии".

Пришло время исправлять собственные ошибки и возвращаться в борьбу за титул, поскольку там еще далеко не все потеряно. Потенциальная победа над командой Гари О'Нила даст команде необходимый заряд на концовку сезона. Нужна только победа.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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