Вулверхэмптон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние несколько дней для "канониров" сложились не лучшим образом. Сначала они проиграли "Астон Вилле" и потеряли лидерство в чемпионате Англии, затем вылетели из Лиги Чемпионов от "Баварии".

Пришло время исправлять собственные ошибки и возвращаться в борьбу за титул, поскольку там еще далеко не все потеряно. Потенциальная победа над командой Гари О'Нила даст команде необходимый заряд на концовку сезона. Нужна только победа.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.

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