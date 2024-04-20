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Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Неужели Александр Зинченко уже не нужен "Арсеналу"?

Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно на The Athletic опубликовали материал, в котором говорилось, что "Арсенал" уже подыскивает замену Александру Зинченко, поскольку украинец не подходит Микелю Артете и не дает команде необходимого баланса.

Это вброс? Вполне возможно. Да, украинец явно не в лучшей форме, но говорить о потенциальном прощании с "канонирами" еще очень рано. Возможно, он покажет себя во всей красе именно против "волков".

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.

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Английская Премьер-лига. 34 тур.

20 апреля. 21:30. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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