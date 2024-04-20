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Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Неужели Александр Зинченко уже не нужен "Арсеналу"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно на The Athletic опубликовали материал, в котором говорилось, что "Арсенал" уже подыскивает замену Александру Зинченко, поскольку украинец не подходит Микелю Артете и не дает команде необходимого баланса.
Это вброс? Вполне возможно. Да, украинец явно не в лучшей форме, но говорить о потенциальном прощании с "канонирами" еще очень рано. Возможно, он покажет себя во всей красе именно против "волков".
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.
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20 апреля. 21:30. Вулверхэмптон. "Молинью"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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