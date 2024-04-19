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Тренер МЮ похвалил Санчо, но отметил, что его мнение об игроке не изменилось
Тен Хаг прокомментировал игру 24-летнего вингера
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал игру вингера Джейдона Санчо, который сейчас выступает за "Боруссию Дортмунд" на правах аренды.
"Изменили ли выступления Санчо мое мнение? Нет. Мы знаем, что Джейдон - фантастический футболист, поэтому для нас это не является неожиданностью... Не в этом дело".
"Он внес свой вклад в результат для Дортмунда", - добавил тен Хаг.
Немецкий клуб арендовал Санчо 11 января 2024 года из "Манчестер Юнайтед". В конце этого сезона вингер вернется в свою команду.
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