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Тренер МЮ похвалил Санчо, но отметил, что его мнение об игроке не изменилось

Англия

Тен Хаг прокомментировал игру 24-летнего вингера

Тренер МЮ похвалил Санчо, но отметил, что его мнение об игроке не изменилось

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал игру вингера Джейдона Санчо, который сейчас выступает за "Боруссию Дортмунд" на правах аренды.

"Изменили ли выступления Санчо мое мнение? Нет. Мы знаем, что Джейдон - фантастический футболист, поэтому для нас это не является неожиданностью... Не в этом дело".

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"Он внес свой вклад в результат для Дортмунда", - добавил тен Хаг.

Немецкий клуб арендовал Санчо 11 января 2024 года из "Манчестер Юнайтед". В конце этого сезона вингер вернется в свою команду.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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