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Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Маурисио Почеттино в шаге от второго финала за сезон
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" продолжает проводить максимально нестабильный и провальный сезон, по итогам которого они рискуют остаться без еврокубков. От того особенно странно видеть то, как лондонцы уже в шаге от второго финала на "Уэмбли" за сезон.
Потенциальная победа для "Челси" в Кубке Англии означает, что они попадут в Лигу Европы. Это едва ли не лучшая возможность исправить все ошибки, которые сделаны в АПЛ. Но ведь соперник "Манчестер Сити", испытание невероятно сложное.
Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.
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Кубок Англии. Полуфинал.
20 апреля. 19:15. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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