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Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Маурисио Почеттино в шаге от второго финала за сезон

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" продолжает проводить максимально нестабильный и провальный сезон, по итогам которого они рискуют остаться без еврокубков. От того особенно странно видеть то, как лондонцы уже в шаге от второго финала на "Уэмбли" за сезон.

Потенциальная победа для "Челси" в Кубке Англии означает, что они попадут в Лигу Европы. Это едва ли не лучшая возможность исправить все ошибки, которые сделаны в АПЛ. Но ведь соперник "Манчестер Сити", испытание невероятно сложное.

Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.

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Кубок Англии. Полуфинал.

20 апреля. 19:15. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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