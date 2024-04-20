Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

"Челси" продолжает проводить максимально нестабильный и провальный сезон, по итогам которого они рискуют остаться без еврокубков. От того особенно странно видеть то, как лондонцы уже в шаге от второго финала на "Уэмбли" за сезон.

Потенциальная победа для "Челси" в Кубке Англии означает, что они попадут в Лигу Европы. Это едва ли не лучшая возможность исправить все ошибки, которые сделаны в АПЛ. Но ведь соперник "Манчестер Сити", испытание невероятно сложное.

Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.

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Кубок Англии. Полуфинал.

20 апреля. 19:15. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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