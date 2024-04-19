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Официально: Манчестер Юнайтед назначил нового технического директора
Джейсон Уилкокс - новый технический директор
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" 19 апреля назначил Джейсона Уилкокса техническим директором в рамках обновления футбольного департамента клуба.
Детали сделки не разглашаются, но известно, что специалист будет заниматься планированием летних трансферов, работать над набором персонала и академии.
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Ранее Джейсон был директором по футболу в "Саутгемптоне", а перед тем работал на той же должности в академии в "Манчестер Сити".
We are pleased to announce the appointment of Jason Wilcox as our new Technical Director.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) April 19, 2024
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