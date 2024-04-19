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Официально: Манчестер Юнайтед назначил нового технического директора

Англия
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Джейсон Уилкокс - новый технический директор

Официально: Манчестер Юнайтед назначил нового технического директора

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" 19 апреля назначил Джейсона Уилкокса техническим директором в рамках обновления футбольного департамента клуба.

Детали сделки не разглашаются, но известно, что специалист будет заниматься планированием летних трансферов, работать над набором персонала и академии.

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Ранее Джейсон был директором по футболу в "Саутгемптоне", а перед тем работал на той же должности в академии в "Манчестер Сити".

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd
Опубликовал: Екатерина Власова
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