Официально: Манчестер Юнайтед назначил нового технического директора

"Манчестер Юнайтед" 19 апреля назначил Джейсона Уилкокса техническим директором в рамках обновления футбольного департамента клуба.

Детали сделки не разглашаются, но известно, что специалист будет заниматься планированием летних трансферов, работать над набором персонала и академии.

Ранее Джейсон был директором по футболу в "Саутгемптоне", а перед тем работал на той же должности в академии в "Манчестер Сити".

We are pleased to announce the appointment of Jason Wilcox as our new Technical Director.#MUFC