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Пеп Гвардиола не готов продлевать контракт с горожанами

Англия

Манчестер Сити надеется, что Гвардиола изменит решение

Пеп Гвардиола не готов продлевать контракт с горожанами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола покинет "Манчестер Сити", сообщает журналист Хорхе Пикон.

По имеющейся информации, контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает следующим летом, 53-летний специалист не заинтересован в продлении контракта и скорее всего покинет команду в конце сезона 2024/25.

Напомним, с Гвардиолой во главе "Ман Сити" удалось выиграть Лигу чемпионов и пять раз взять чемпионат Англии.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Picоn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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