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Пеп Гвардиола не готов продлевать контракт с горожанами
Манчестер Сити надеется, что Гвардиола изменит решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола покинет "Манчестер Сити", сообщает журналист Хорхе Пикон.
По имеющейся информации, контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает следующим летом, 53-летний специалист не заинтересован в продлении контракта и скорее всего покинет команду в конце сезона 2024/25.
???? El Manchester City ya prepara el futuro… sin Guardiola.— Picón (@JorgeCPicon) April 19, 2024
Crece el pesimismo respecto a la continuidad del técnico a partir de 2025, cuando acaba contrato.
Y entre los candidatos a sustituirlo, un entrenador de ‘la casa’: Míchel.
???? @relevo https://t.co/uVPGPdaTdO
Напомним, с Гвардиолой во главе "Ман Сити" удалось выиграть Лигу чемпионов и пять раз взять чемпионат Англии.
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