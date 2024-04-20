Пеп Гвардиола не готов продлевать контракт с горожанами

Пеп Гвардиола покинет "Манчестер Сити", сообщает журналист Хорхе Пикон.

По имеющейся информации, контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает следующим летом, 53-летний специалист не заинтересован в продлении контракта и скорее всего покинет команду в конце сезона 2024/25.

???? El Manchester City ya prepara el futuro… sin Guardiola.



Crece el pesimismo respecto a la continuidad del técnico a partir de 2025, cuando acaba contrato.



Y entre los candidatos a sustituirlo, un entrenador de ‘la casa’: Míchel.



???? @relevo https://t.co/uVPGPdaTdO — Picón (@JorgeCPicon) April 19, 2024

Напомним, с Гвардиолой во главе "Ман Сити" удалось выиграть Лигу чемпионов и пять раз взять чемпионат Англии.