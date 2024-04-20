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Зинедин Зидан хотел бы возглавить клуб из чемпионата Англии или Италии
Следит за ситуацией внутри команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Зинедин Зидан может сменить Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед", сообщает L'Equipe.
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По информации издания, бывший тренер "Реал Мадрида" следит вокруг ситуации с "Манчестер Юнайтед", который по окончании этого сезона может уволить Эрика тен Хага. Отмечается, что Зинедин Зидан также заинтересован возглавить "Ювентус".
Напомним, Зинедин Зидан был главным тренером "Реал Мадрида" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года и с этого времени он не возглавил ни один клуб.
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Источник:L’Еquipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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20.04.2024 в 13:10
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