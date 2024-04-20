Зинедин Зидан хотел бы возглавить клуб из чемпионата Англии или Италии

Зинедин Зидан может сменить Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед", сообщает L'Equipe.

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По информации издания, бывший тренер "Реал Мадрида" следит вокруг ситуации с "Манчестер Юнайтед", который по окончании этого сезона может уволить Эрика тен Хага. Отмечается, что Зинедин Зидан также заинтересован возглавить "Ювентус".

Напомним, Зинедин Зидан был главным тренером "Реал Мадрида" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года и с этого времени он не возглавил ни один клуб.