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Зинедин Зидан хотел бы возглавить клуб из чемпионата Англии или Италии

Англия

Следит за ситуацией внутри команд

Зинедин Зидан хотел бы возглавить клуб из чемпионата Англии или Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Зинедин Зидан может сменить Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед", сообщает L'Equipe.

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По информации издания, бывший тренер "Реал Мадрида" следит вокруг ситуации с "Манчестер Юнайтед", который по окончании этого сезона может уволить Эрика тен Хага. Отмечается, что Зинедин Зидан также заинтересован возглавить "Ювентус".

Напомним, Зинедин Зидан был главным тренером "Реал Мадрида" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года и с этого времени он не возглавил ни один клуб.

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Ювентус (Турин) Зинедин Зидан Манчестер Юнайтед
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Источник:
L’Еquipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Не дармоед (Запорожье)
20.04.2024 в 13:10
Давай до нас, МЗ тоне)
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Комментарии 1
Не дармоед (Запорожье)
20.04.2024 в 13:10
Давай до нас, МЗ тоне)
Ответить
0
0

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