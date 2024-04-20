Тен Хаг: В этом сезоне Каземиро боролся с серьезной травмой, которой никогда не было в его карьере

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг поддержал полузащитника команды Каземиро.

“В этом сезоне он боролся с серьезной травмой, которой никогда не было в его карьере. Но он всегда доходит до цели. Я верю, что он добьется успеха.

Я знаю, что ему станет лучше, и я очень уверен в нем. Каземиро – боец", - сказал тен Хаг.