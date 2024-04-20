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Тен Хаг: В этом сезоне Каземиро боролся с серьезной травмой, которой никогда не было в его карьере

Англия
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Однако все равно провел два с половиной десятка матчей

Тен Хаг: В этом сезоне Каземиро боролся с серьезной травмой, которой никогда не было в его карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг поддержал полузащитника команды Каземиро.

“В этом сезоне он боролся с серьезной травмой, которой никогда не было в его карьере. Но он всегда доходит до цели. Я верю, что он добьется успеха.

Я знаю, что ему станет лучше, и я очень уверен в нем. Каземиро – боец", - сказал тен Хаг.

В текущем сезоне на счету бразильца 25 матчей, в которых он отличился пятью голами и тремя ассистами.

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Каземиро Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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