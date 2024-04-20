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Мудрик останется на замене. Какой стартовый состав Челси стоит ожидать на матч с Сити в Кубке Англии
Энцо, который был под вопросом, начнет игру с первых минут
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу "Челси" в полуфинале Кубка Англии встретится с "Манчестер Сити".
Как ожидают журналисты, Михаил Мудрик после неплохого матча с "Эвертоном" останется на замене, также на замене останется ветеран - Тьяго Силва, который в последних двух встречах провел по 90 минут.
Прогнозируемый состав от Evening Standard: Петрович; Густо, Дисаси, Чалоба, Кукуреллья; Кайседо, Фернандес; Палмер, Галлахер, Мадуэке; Джексон
Напомним, что Челси в нынешнем сезоне занимает 9-е место в АПЛ после 31-го сыгранного матча. Михаил Мудрик в этом сезоне сыграл за "лондонцев" 25 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами
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