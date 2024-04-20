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Грилиш: У меня не было уверенности в начале сезона, но я снова начал ее набирать

Англия
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Футболист сборной Англии рассказал о своей форме

Грилиш: У меня не было уверенности в начале сезона, но я снова начал ее набирать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист сборной Англии и "Манчестер Сити" Джек Грилиш дал в интервью в котором рассказал какие проблемы его постигли в начале сезона:

“На самом деле, на старте сезона я не играл хорошо. Если честно, я не был в хорошем состоянии. Было сложновато, но сейчас все уже лучше”.

Также он поделился мнением, что его раздражает в футболе:

"Дело даже не в том, чтобы забивать и передавать результативные передачи. Сейчас я чувствую себя уверенно, хотя и не забивал", - сказал он.

"Очевидно, что на прошлой неделе я получил голевую передачу на "Бернабеу" (в ничьей 3-3), но я уже говорил ранее, что сегодня все любят говорить о голах и ассистах.

"Это раздражает то, как пошла игра, потому что ты можешь провести блестящую игру и не забить гол или результативную передачу, и они скажут: "А, он не сделал того или этого". А потом ты можешь забить два тап-ина на задней штанге и совсем не сыграть хорошо, и все скажут: "О, он гениальный".

На данный момент я чувствую себя хорошо и чувствую себя уверенно".

Напомним, что в нынешнем сезоне Джек сыграл 17 матчей, в которых отметился тремя голами и одним ассистом. В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

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Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Мартыник
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