Грилиш: У меня не было уверенности в начале сезона, но я снова начал ее набирать

Футболист сборной Англии и "Манчестер Сити" Джек Грилиш дал в интервью в котором рассказал какие проблемы его постигли в начале сезона:

“На самом деле, на старте сезона я не играл хорошо. Если честно, я не был в хорошем состоянии. Было сложновато, но сейчас все уже лучше”.

Также он поделился мнением, что его раздражает в футболе:

"Дело даже не в том, чтобы забивать и передавать результативные передачи. Сейчас я чувствую себя уверенно, хотя и не забивал", - сказал он.

"Очевидно, что на прошлой неделе я получил голевую передачу на "Бернабеу" (в ничьей 3-3), но я уже говорил ранее, что сегодня все любят говорить о голах и ассистах.

"Это раздражает то, как пошла игра, потому что ты можешь провести блестящую игру и не забить гол или результативную передачу, и они скажут: "А, он не сделал того или этого". А потом ты можешь забить два тап-ина на задней штанге и совсем не сыграть хорошо, и все скажут: "О, он гениальный".

На данный момент я чувствую себя хорошо и чувствую себя уверенно".