АПЛ. Брентфорд Ярмолюка уничтожает Лутон, а Бернли покуражился на Брэмолл Лейн

В 17:00 стартовали сразу два матча в рамках Английской Премьер-лиги. Без громких вывесок, здесь аутсайдеры решали свои дела по поводу выживания в лиге на следующий сезон. "Брентфорд" посетил "Лутон", а две последние команды чемпионата, "Шеффилд" и "Бернли", играли очный матч на "Брэмолл Лейн". Что же в итоге из этого получилось?

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Лутон" — "Брентфорд" 1:5

Голы: Берри (90+2) — Висса (24, 45+1), Пиннок (62), Льюис-Поттер (64), Шаде (86)

"Лутон Таун": Камински — Берк (Берри, 46), Менги, Ошо — Каборе (Оньединма, 35), Локонга (Хасиока, 71), Баркли, Даути — Кларк (Мпанзу, 81), Чонг (Таунсенд, 71) — Моррис

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Рорслев, 76), Коллинз, Пиннок, Регилон — Дамсгор (Норгор, 72), Янельт, Йенсен (Ярмолюк, 82) — Мбемо, Висса (Мопе, 83), Льюис-Поттер (Шаде, 72)

Предупреждения: Даути (88) — Пиннок (38), Дамсгор (48)

Этот матч должен был стать особенно интересным для украинских болельщиков, однако Томас Франк снова не нашел места в стартовом составе для Егора Ярмолюка, вместо него на поле снова вышел Микель Дамсгор. Как бы там ни было, а "пчелам" нужно было решать свои турнирные задачи и понемногу отдаляться от зоны вылета. Очный матч против третьей с конца команды - это лучшая возможность для воплощения подобных амбиций.

Стоит отметить, насколько же мастерски гости сегодня показали себя против "шляпников". Парни Роба Эдвардса буквально не могли сдержать своих соперников. И несмотря на то, что именно "Лутон" больше владел мячом, нужно учитывать количество опасных моментов, поскольку владение может быть исключительно стерильным, каким оно в их исполнении и было.

Два гола еще в первом тайме от Висса почти снял все вопросы по поводу победителя, учитывая то, как развивались события. Сначала он мастерски пробил в ближний угол после хорошего паса от Мбемо, а затем с нескольких метров закатил круглого после ошибки в обороне. Во втором тайме ничего особо не изменилось, а "пчелы" лишь наращивали давление. Разгромным счет стал после углового от Регилона, когда головой отправил круглого в ворота Итан Пиннок, а затем в ворота Камински залетел и четвертый гол. Это Кин Льюис-Поттер воспользовался классным пасом от Бриана Мбемо.

На 82-й минуте на поле появился Егор Ярмолюк, однако главный тренер команды снова выделил украинцу слишком мало времени, чтобы хоть как-то объективно оценить его выступление. После этого "пчелы" успели забить еще один гол и это получилось как-то так легко, что хотелось спросить: а где "Лутон" вообще? Шаде воспользовался передачей от Янельта и имел несколько часов на размышления перед финальным ударом. Легко и просто. 0:5. Гол престижа от Люка Берри уже ничего не изменил, разве что разозлил Марка Флеккена, который хотел провести "сухой" матч.

Это был чрезвычайно однобокий матч, в котором "Брентфорд" справедливо победил, а "шляпники" выглядели неестественно слабо, как для игры на своем стадионе. Гости отрываются от зоны вылета, а для "Лутона" катастрофы не произошло, однако с каждым матчем шансы на спасение падают.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Бернли" 1:4

Голы: Хамер (52) — Ларсен (38), Ассиньон (40), Фостер (58), Гудмундссон (71)

"Шеффилд Юнайтед": Грбич — Богл, Ахмедходжич, Трасти — Макети, Соуза (Арчер, 68), Арбластер, Хамер (Норвуд, 78), Озборн — Бреретон Диас, Макберни (Брукс, 78)

"Бернли": Мурич — Ассиньон, О'Ши, Эстев, Тейлор — Витиньо (Гудмундссон, 70), Каллен, Берге, Ларсен (Браунхилл, 59) — Фостер (Фофана, 84), Одобер (Амдуни, 85)

Предупреждения: Озборн (76)

В матче между двумя аутсайдерами АПЛ счет выглядит так, как будто все очевидно и нечего обсуждать. Команда Компани просто разбила своих соперников и показала свою силу, по крайней мере по сравнению с последней командой чемпионата.

Впрочем мы хотели бы слегка отметить "клинков", которые провели достаточно мощный первый тайм и даже выглядели лучше своих соперников, впрочем пропустили дважды и после этого никому уже не хотелось как-то оправдывать хозяев поля. В конце первого тайма сразу два мяча влетели в сетку ворот Иво Грбича, а после перерыва, когда показалось, что "Шеффилд" способен на камбэк и даже отквитал один гол благодаря стараниям Густаво Хамера, "бордовые" отправил в их ворота еще два мяча.

Это нельзя назвать уничтожением по игре, как в соседней игре, проходившей параллельно, впрочем это точно уничтожение по счету. Математически ребята Уайлдера еще не вылетели, однако кажется, что это уже даже не вопрос, а почти свершившийся факт. У "Бернли" свои небольшие шансы на спасение еще остаются.