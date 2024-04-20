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Каррагер: Если Арсенал не выиграет трофей, то превратится в Тоттенхэм

Англия
Обновлено

Комментарий легенды Ливерпуля и эксперта на Sky Sports

Каррагер: Если Арсенал не выиграет трофей, то превратится в Тоттенхэм

Teamtalk

Новина українською

Джейми Каррагер дал комментарий после неудачных матчей "Арсенала" против "Астон Виллы" в АПЛ и "Баварии" в ЛЧ.

"Артета, как и Почеттино во время его работы в "Тоттенхэме", заслуживает скорее уважения и похвалы за то, что сделал "Арсенал" претендентом на чемпионство, чем на критику в случае неудачи, но признание за классную работу не будет утешением, если история запомнит эпоху Артеты без победы в Премьер-лиге или Лиге чемпионов в его резюме".

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"Артета не имеет роскоши Гвардиолы. Он, как правило, придерживался своего любимого стартового состава, и ему нужно, чтобы эти игроки нашли второе или третье дыхание, чтобы выиграть титул в этом сезоне. В краткосрочной перспективе казалось, что "Арсенал" справляется хорошо. Но напряженность, связанная с увеличением минут в течение сезона, в конце концов сказывается, и в последние несколько недель казалось, что "Арсенал" исчерпывается, поскольку часто используются одни и те же игроки".

Напомним, что в последнем матче "Арсенала" в АПЛ они уступили "Астон Вилле" со счетом 0:2, что позволило "Манчестер Сити" выйти на чистое первое место в АПЛ с отрывом в 2 очка. А в двухматчевом противостоянии с "Баварией" в ЛЧ они проиграли с общим счетом 3:2 и вылетели из турнира на стадии четвертьфинала.

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Арсенал (Лондон) Джейми Каррагер Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
20.04.2024 в 19:32
а тоттИнгем це що?))))
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Комментарии 1
JudgeDredd (Киев)
20.04.2024 в 19:32
а тоттИнгем це що?))))
Ответить
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