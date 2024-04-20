Лутон - Брентфорд 1:5. Украинский полузащитник вышел в конце матча. Обзор матча и видео голов

В рамках 34-го тура АПЛ состоялся матч "Лутон" - "Брентфорд". Матч закончился со счетом 1:5.

На 82-й минуте встречи при счете 0:4 на поле вышел украинец Егор Ярмолюк. За 13 минут он успел отдать 6/6 точных передач и один раз отобрал мяч. Статистический портал WhoScore поставил оценку молодому полузащитнику 6.2, а SofaScore 6.7.

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Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Лутон" - "Брентфорд"

Лутон. "Кенилворт Роуд".

"Лутон" - "Брентфорд" 1:5

Голы: Висса (24', 45+1'), Пиннок (62'), Льюис-Поттер (64'), Шаде (86'), Берри (90+2')

Напомним, что Егор Ярмолюк в нынешнем сезоне успел сыграть за "Брентфорд" 22 матча, результативными действиями не отличался. Зимой 2022 года он перешел в "Брентфорд" из "СК Днепр-1" за полтора миллиона евро. Для него это первый полноценный сезон игрока первой команды.