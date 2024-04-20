Кубок Англии. Манчестер Сити - Челси 1:0. Уставшая, но все еще мастеровитая команда Гвардиолы выходит в финал

Матч, который был чрезвычайно важным для обеих команд, ведь Почеттино и его "Челси" проводят едва ли не провальный сезон и Кубок может стать настоящим спасением для всех, а Гвардиола только что вылетел из Лиги Чемпионов, ему необходима реабилитация после подобного удара.

Посреди недели "горожане" отбегали 120 минут против мадридского "Реала", зато лондонцы отдыхали и готовились к этому матчу. Свежесть в ногах чувствовалась и она немного компенсировала разницу в классе индивидуальных исполнителей. В стартовом составе "Челси" не было Мудрика, а Почеттино решил сыграть немного осторожно, поставив на фланг Конора Галлахера. Это добавило команде баланса и активности впереди. Гвардиола особо изменять своему стилю не планировал.

В первом тайме мы увидели примерно равный футбол, в котором "горожане" контролировали мяч и очень редко за счет гениальности отдельных исполнителей (привет Кевину Де Брюйне) создавали моменты. В одном из эпизодов он отдал тонкую передачу на Фодена, вот только Фил не смог конвертировать этот выход один на один, поскольку слишком далеко от себя отпустил мяч.

А у "Челси" были свои быстрые атаки, что логично, учитывая какой простор за собой оставляла высокая линия обороны "Сити". Впрочем нападающий команды Николя Джексон решил проявить свои известные качества, связанные с тотальным расточительством моментов. Один выход один на один с Ортегой он банально не использовал, поскольку завозился с мячом. В начале второго тайма он вообще мог забивать дважды в пределах 10 секунд, но сначала его удар парировал Ортега, а когда он пробивал еще раз после передачи от Палмера, то попал точно в голкипера "горожан".

Хорошими моментами обменялись и две главные звезды своих команд на данный момент: Фил Фоден пробивал в ближний угол Петровича, а Палмер - в дальний угол ворот Ортеги. Оба момента завершились сейвами стражей ворот. Обеим командам чего-то не хватало для того, чтобы оформить решающий гол. "Сити" явно не хватало свежести и физических сил, а "Челси" - финального удара и индивидуального мастерства, поскольку Джексон сегодня невероятно подвел.

На 80-й минуте на поле появился Михаил Мудрик он заменил Мадуэке. Вместе с ним состоялась и вынужденная замена от Почеттино: вместо Мало Гюсто вышел Аксель Дисаси, которому пришлось играть на неродной для себя позиции на правом фланге обороны. Учитывая, что соперником у него был свежий Жереми Доку, который также появился на замену, за правый фланг "синих" можно было серьезно переживать.

Именно с того фланга и прилетела голевая атака от "горожан", когда Доку отдал под забегание Де Брюйне и после прострела от Кевина и рикошета от Петровича круглого в сетку ворот добил Бернарду Силва. Не так много моментов было у "Сити", они выглядели уставшими, но все равно за счет индивидуального мастерства и хладнокровия, вышли вперед!

До конца матча ребята Маурисио Почеттино не смогли найти хотя бы один интересный момент у ворот Ортеги, а камеры показывали Николя Джексона, который, наверное, еще долго будет вспоминать свои неиспользованные моменты. "Челси" провел сильный матч, но реализация стала роковой разницей между двумя коллективами сегодня. "Сити" в финале и ждут победителей пары "Ковентри Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые играют завтра.

Кубок Англии, полуфинал

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Манчестер Сити" — "Челси" 1:0

Гол: Силва (84)

"Манчестер Сити": Ортега — Уокер, Ананджи, Аке — Стоунз (Диаш, 46), Родри — Силва, Де Брюйне, Фоден, Грилиш (Доку, 66) — Альварес (Бобб, 88)

"Челси": Петрович — Гюсто (Дисаси, 80), Силва, Чалоба, Кукурелья (Чилуэлл, 88) — Фернандес (Стерлинг, 88), Кайседо — Мадуэке (Мудрик, 80), Палмер, Галлахер — Джексон

Предупреждения: Альварес (58), Де Брюйне (87) — Кайседо (45), Петрович (83), Фернандес (88)