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Кубок Англии. Манчестер Сити - Челси 1:0. Уставшая, но все еще мастеровитая команда Гвардиолы выходит в финал

Англия
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Михаил Мудрик появился лишь в конце встречи и не смог как-то повлиять на вылет "синих" из Кубка Англии

Кубок Англии. Манчестер Сити - Челси 1:0. Уставшая, но все еще мастеровитая команда Гвардиолы выходит в финал

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч, который был чрезвычайно важным для обеих команд, ведь Почеттино и его "Челси" проводят едва ли не провальный сезон и Кубок может стать настоящим спасением для всех, а Гвардиола только что вылетел из Лиги Чемпионов, ему необходима реабилитация после подобного удара.

Посреди недели "горожане" отбегали 120 минут против мадридского "Реала", зато лондонцы отдыхали и готовились к этому матчу. Свежесть в ногах чувствовалась и она немного компенсировала разницу в классе индивидуальных исполнителей. В стартовом составе "Челси" не было Мудрика, а Почеттино решил сыграть немного осторожно, поставив на фланг Конора Галлахера. Это добавило команде баланса и активности впереди. Гвардиола особо изменять своему стилю не планировал.

В первом тайме мы увидели примерно равный футбол, в котором "горожане" контролировали мяч и очень редко за счет гениальности отдельных исполнителей (привет Кевину Де Брюйне) создавали моменты. В одном из эпизодов он отдал тонкую передачу на Фодена, вот только Фил не смог конвертировать этот выход один на один, поскольку слишком далеко от себя отпустил мяч.

Кубок Англии. Манчестер Сити - Челси 1:0. Уставшая, но все еще мастеровитая команда Гвардиолы выходит в финал - изображение 1

А у "Челси" были свои быстрые атаки, что логично, учитывая какой простор за собой оставляла высокая линия обороны "Сити". Впрочем нападающий команды Николя Джексон решил проявить свои известные качества, связанные с тотальным расточительством моментов. Один выход один на один с Ортегой он банально не использовал, поскольку завозился с мячом. В начале второго тайма он вообще мог забивать дважды в пределах 10 секунд, но сначала его удар парировал Ортега, а когда он пробивал еще раз после передачи от Палмера, то попал точно в голкипера "горожан".

Хорошими моментами обменялись и две главные звезды своих команд на данный момент: Фил Фоден пробивал в ближний угол Петровича, а Палмер - в дальний угол ворот Ортеги. Оба момента завершились сейвами стражей ворот. Обеим командам чего-то не хватало для того, чтобы оформить решающий гол. "Сити" явно не хватало свежести и физических сил, а "Челси" - финального удара и индивидуального мастерства, поскольку Джексон сегодня невероятно подвел.

Кубок Англии. Манчестер Сити - Челси 1:0. Уставшая, но все еще мастеровитая команда Гвардиолы выходит в финал - изображение 2

На 80-й минуте на поле появился Михаил Мудрик он заменил Мадуэке. Вместе с ним состоялась и вынужденная замена от Почеттино: вместо Мало Гюсто вышел Аксель Дисаси, которому пришлось играть на неродной для себя позиции на правом фланге обороны. Учитывая, что соперником у него был свежий Жереми Доку, который также появился на замену, за правый фланг "синих" можно было серьезно переживать.

Именно с того фланга и прилетела голевая атака от "горожан", когда Доку отдал под забегание Де Брюйне и после прострела от Кевина и рикошета от Петровича круглого в сетку ворот добил Бернарду Силва. Не так много моментов было у "Сити", они выглядели уставшими, но все равно за счет индивидуального мастерства и хладнокровия, вышли вперед!

До конца матча ребята Маурисио Почеттино не смогли найти хотя бы один интересный момент у ворот Ортеги, а камеры показывали Николя Джексона, который, наверное, еще долго будет вспоминать свои неиспользованные моменты. "Челси" провел сильный матч, но реализация стала роковой разницей между двумя коллективами сегодня. "Сити" в финале и ждут победителей пары "Ковентри Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые играют завтра.

Кубок Англии, полуфинал

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Манчестер Сити" — "Челси" 1:0

Гол: Силва (84)

"Манчестер Сити": Ортега — Уокер, Ананджи, Аке — Стоунз (Диаш, 46), Родри — Силва, Де Брюйне, Фоден, Грилиш (Доку, 66) — Альварес (Бобб, 88)

"Челси": Петрович — Гюсто (Дисаси, 80), Силва, Чалоба, Кукурелья (Чилуэлл, 88) — Фернандес (Стерлинг, 88), Кайседо — Мадуэке (Мудрик, 80), Палмер, Галлахер — Джексон

Предупреждения: Альварес (58), Де Брюйне (87) — Кайседо (45), Петрович (83), Фернандес (88)

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