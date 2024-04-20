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Гвардиола: Я не понимаю, как мы сегодня выжили
Испанский специалист в очередной раз обратил внимание футбольного сообщества на плотный график в Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В полуфинале Кубка Англии "Манчестер Сити" дожал "Челси" на "Уэмбли" (1:0). Но, несмотря на положительный результат, первые слова наставника “горожан” касались уже привычной темы.
“Недопустимо заставлять нас играть сегодня. Это невозможно из-за здоровья игроков. Это не нормально. Это не приемлемо. 120 минут против Реала, эмоции, поражение в той игре... Я не понимаю, как мы сегодня выжили.
Единственное влияние, которое я имею, – это мои слова на пресс-конференциях. Почему не назначить матч завтра? "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ковентри" не играли в середине недели.
Я много думал. Я помню, как два сезона назад мы играли с "Боруссией" в среду, а в субботу - с "Ливерпулем" [в полуфинале Кубка Англии]. До перерыва они вели со счётом 3:0. Они уничтожили нас.
Психологически очень тяжело восстанавливаться. Родри играл сегодня, Кайл [Уокер], который был травмирован несколько недель – я не понимаю, как они выжили.
Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это уже слишком”, – заявил Пеп.
Второй полуфинал между Ковентри и МЮ состоится завтра в 17:30.
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