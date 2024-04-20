Почеттино: Мы не смогли быть достаточно хладнокровными перед чужими воротами

Полуфинальный матч "Челси" - "Манчестер Сити" закончился со счетом 0:1. На 84-й минуте Бернарду Силва забил победный гол. Тренер "синих" дал комментарий после матча:

"Это поражение объяснить легко. Мы пропустили гол в концовке, когда просто нельзя пропускать. Мы не смогли быть достаточно хладнокровными перед чужими воротами, у нас было достаточно шансов, но мы их не реализовали. "Думаю, что этот матч мы провели немного лучше, чем наш соперник, мы заслуживали большего. Но я не хочу здесь разводить разговоры о том, кто и на что заслужил. Нужно решать свои моменты и выигрывать, чего мы сегодня не сделали.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"В понедельник мы забили 6 голов, а сегодня не смогли забить хотя бы одного, хотя имели не меньше шансов для этого. Не думаю, что этот матч как-то суммирует все проблемы этого сезона. Мы играли против очень сильного соперника. С ними играть непросто, но мы выдали хороший матч, мы хорошо конкурировали с соперниками".

О хоть каком-то позитиве после этого матча: "Всегда нужно учиться на собственных ошибках. Иногда бывают такие матчи, которые являются частью твоего пути и твоего развития. Мы понимаем собственные ошибки, но и не будем забывать о положительных вещах, которые нам сегодня удались".

Что дальше? "Мы сфокусированы на следующей игре во вторник. У нас сейчас много матчей в графике и не так много дней на восстановление. Нам нужно продолжать борьбу за еврокубки, выигрывать как можно больше матчей в чемпионате и не сдаваться. "В футболе самое важное - это реализовывать собственные моменты и не пропускать голов. Сегодня мы провалили эту задачу".

Напомним, что у "Челси" остались только матчи АПЛ, где они продолжают бороться за еврокубки. Сейчас они занимают 9 строчку, имея в своем активе 47 очков, до еврокубков не хватает 3 очка, но у них матч в запасе.