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АПЛ. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2. Теперь лидирует команда Артеты

Англия
Обновлено

Зинченко не вышел на поле во втором матче подряд

АПЛ. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2. Теперь лидирует команда Артеты

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 34-й тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Пол Тирни

Поражение "Арсенала" в прошлом туре против "Астон Виллы" очень сильно пошатнуло шансы команды на чемпионство. Теперь им уже некуда деваться: в заключительных играх чемпионата нужна только победа. А кроме этого, конечно, надежды на потерю очков соперниками. Сегодня "канониры" завоевали тяжелые три очка. Но победа есть победа.

Активно начали матч подопечные Артеты, но затем подсели. "Вулверхэмптон" в середине первого тайма взял инициативу к своим ногам. А на 30-й минуте "волки" должны были забивать. Кивер, который второй раз подряд играл на позиции Зинченко, потерял мяч, благодаря чему Гомеш вошел в штрафную и мощно пробил – Рая перевел удар в штангу ворот.

Логика в футбол, опять же, не играет. “Арсенал” забил на 45-й минуте из-за того, что хозяева на момент дали слабинку в собственной штрафной. Жезус получил неудобный верховой пас, но в борьбе с двумя соперниками смог усмирить мяч и отдать под удар Троссарду. Тот уже пробил от души.

Девятый гол бельгийца в текущем сезоне АПЛ. Его самое высшее достижение за период выступлений в Англии.

Это был классический гол в раздевалку, который психологически переломил одних и сильно помог другим. "Арсенал" на второй тайм вышел уже с более слаженным футболом. Не было от футболистов гостей детских ошибок, также "канониры" полностью контролировали игру.

"Вулвз" так и не создал ничего серьезного, чтобы отыграться. А на исходе матча и вообще посыпался. Сначала дважды спасал хозяев Са, но затем Эдегор ударом с острого угла подловил голкипера. На 90+5 минуте норвежец поставил окончательную точку в матче.

Александр Зинченко сегодня так и не вышел на поле. Во втором матче подряд Артета оставил украинца на скамье для запасных.

Временно “Арсенал” поднимается на первое место. Завтра сыграет "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" проведет свой матч позже – он перенесен из-за участия "горожан" в Кубке Англии.

"Вулверхэмптон" – "Арсенал" 0:2

Голы: Троссард 45, Эдегор 90+5

Вулверхэмптон: Са – Буэно, Килман, Тоти – Догерти (Аит-Нури 75), Траоре, Гомеш, Буэну – Чирева (Сарабия 75), Дойл – Хван (Лемина 51)

Арсенал: Рая – Вайт, Салиба, Габриэл, Кивер – Эдегор, Райс, Хаверц – Сака, Жезус (Партей 80), Троссард (Мартинелли 45)

Предупреждения: Тоти 32, Килман 35, Зван 51 – Троссард 29, Райс 35

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