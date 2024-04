АПЛ. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2. Теперь лидирует команда Артеты

Английская Премьер-лига, 34-й тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Пол Тирни

Поражение "Арсенала" в прошлом туре против "Астон Виллы" очень сильно пошатнуло шансы команды на чемпионство. Теперь им уже некуда деваться: в заключительных играх чемпионата нужна только победа. А кроме этого, конечно, надежды на потерю очков соперниками. Сегодня "канониры" завоевали тяжелые три очка. Но победа есть победа.

Активно начали матч подопечные Артеты, но затем подсели. "Вулверхэмптон" в середине первого тайма взял инициативу к своим ногам. А на 30-й минуте "волки" должны были забивать. Кивер, который второй раз подряд играл на позиции Зинченко, потерял мяч, благодаря чему Гомеш вошел в штрафную и мощно пробил – Рая перевел удар в штангу ворот.

They may be in the lead, but @Arsenal have David Raya to thank for them not going a goal down earlier on...



#WOLARS pic.twitter.com/qxKm69YUw4