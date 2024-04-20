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АПЛ. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2. Теперь лидирует команда Артеты
Зинченко не вышел на поле во втором матче подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 34-й тур
"Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Пол Тирни
Поражение "Арсенала" в прошлом туре против "Астон Виллы" очень сильно пошатнуло шансы команды на чемпионство. Теперь им уже некуда деваться: в заключительных играх чемпионата нужна только победа. А кроме этого, конечно, надежды на потерю очков соперниками. Сегодня "канониры" завоевали тяжелые три очка. Но победа есть победа.
Активно начали матч подопечные Артеты, но затем подсели. "Вулверхэмптон" в середине первого тайма взял инициативу к своим ногам. А на 30-й минуте "волки" должны были забивать. Кивер, который второй раз подряд играл на позиции Зинченко, потерял мяч, благодаря чему Гомеш вошел в штрафную и мощно пробил – Рая перевел удар в штангу ворот.
They may be in the lead, but @Arsenal have David Raya to thank for them not going a goal down earlier on...— Premier League (@premierleague) April 20, 2024
This save onto the post from Joao Gomes' effort was something special! ????#WOLARS pic.twitter.com/qxKm69YUw4
Логика в футбол, опять же, не играет. “Арсенал” забил на 45-й минуте из-за того, что хозяева на момент дали слабинку в собственной штрафной. Жезус получил неудобный верховой пас, но в борьбе с двумя соперниками смог усмирить мяч и отдать под удар Троссарду. Тот уже пробил от души.
Девятый гол бельгийца в текущем сезоне АПЛ. Его самое высшее достижение за период выступлений в Англии.
Leandro Trossard has set a new personal best for goals in a Premier League season:— Squawka (@Squawka) April 20, 2024
◉ 9 (2023/24)
◎ 8 (2022/23)
◎ 8 (2021/22)
One more for double figures. ???? pic.twitter.com/5716L6hmqG
Это был классический гол в раздевалку, который психологически переломил одних и сильно помог другим. "Арсенал" на второй тайм вышел уже с более слаженным футболом. Не было от футболистов гостей детских ошибок, также "канониры" полностью контролировали игру.
"Вулвз" так и не создал ничего серьезного, чтобы отыграться. А на исходе матча и вообще посыпался. Сначала дважды спасал хозяев Са, но затем Эдегор ударом с острого угла подловил голкипера. На 90+5 минуте норвежец поставил окончательную точку в матче.
Александр Зинченко сегодня так и не вышел на поле. Во втором матче подряд Артета оставил украинца на скамье для запасных.
Временно “Арсенал” поднимается на первое место. Завтра сыграет "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" проведет свой матч позже – он перенесен из-за участия "горожан" в Кубке Англии.
"Вулверхэмптон" – "Арсенал" 0:2
Голы: Троссард 45, Эдегор 90+5
Вулверхэмптон: Са – Буэно, Килман, Тоти – Догерти (Аит-Нури 75), Траоре, Гомеш, Буэну – Чирева (Сарабия 75), Дойл – Хван (Лемина 51)
Арсенал: Рая – Вайт, Салиба, Габриэл, Кивер – Эдегор, Райс, Хаверц – Сака, Жезус (Партей 80), Троссард (Мартинелли 45)
Предупреждения: Тоти 32, Килман 35, Зван 51 – Троссард 29, Райс 35
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