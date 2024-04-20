Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После чрезвычайно неудачных нескольких недель в исполнении мерсисайдцев, они вылетели из Лиги Европы и перестали лидировать в гонке за титул АПЛ. Болельщики клуба, наверное, рассчитывали провести куда более успешный последний сезон под руководством Клоппа, чем получается сейчас.

Впрочем недавние результаты команды могли разозлить команду настолько, что "Фулхэму" следует готовиться к чрезвычайно сильному и мотивированному сопернику. Выдержит ли такой натиск команда Марку Силвы?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля.

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