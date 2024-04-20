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Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Юрген Клопп требует победы

Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После чрезвычайно неудачных нескольких недель в исполнении мерсисайдцев, они вылетели из Лиги Европы и перестали лидировать в гонке за титул АПЛ. Болельщики клуба, наверное, рассчитывали провести куда более успешный последний сезон под руководством Клоппа, чем получается сейчас.

Впрочем недавние результаты команды могли разозлить команду настолько, что "Фулхэму" следует готовиться к чрезвычайно сильному и мотивированному сопернику. Выдержит ли такой натиск команда Марку Силвы?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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