Ковентри Сити – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" проводит максимально нестабильный сезон и критика, которая свалилась на Эрика тен Хага и его команду, не может быть проигнорирована. Вот только потенциальный трофей по итогам сезона добавит специалисту лишних баллов, а его команде - уверенности в том, что они на правильном пути.

Соперником в полуфинале Кубка является относительно скромный, по крайней мере для этой стадии, "Ковентри Сити". Кажется, что все и руках "красных дьяволов", нужно выходить в финал.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля.

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