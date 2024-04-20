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Ковентри Сити – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Любые неудачи тен Хаг может перекрыть потенциальным трофеем
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" проводит максимально нестабильный сезон и критика, которая свалилась на Эрика тен Хага и его команду, не может быть проигнорирована. Вот только потенциальный трофей по итогам сезона добавит специалисту лишних баллов, а его команде - уверенности в том, что они на правильном пути.
Соперником в полуфинале Кубка является относительно скромный, по крайней мере для этой стадии, "Ковентри Сити". Кажется, что все и руках "красных дьяволов", нужно выходить в финал.
Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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