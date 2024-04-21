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Ковентри Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
"Дьяволы" не побеждают уже 5 матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Поражения сменяются ничьими и болельщики "Манчестер Юнайтед" явно не в восторге от того, что происходит с их командой в последнее время. Они не побеждают в основное время в последних 5 матчах.
Впрочем здесь, в полуфинале Кубка Англии, соперником выступает команда из низшего дивизиона, на такие стадии ошибки против подобных соперников Тен Хагу не простят. Манкунианцы требуют финала.
Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля.
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Кубок Англии. Полуфинал.
21 апреля. 17:30. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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