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Ковентри Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

"Дьяволы" не побеждают уже 5 матчей

Ковентри Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Поражения сменяются ничьими и болельщики "Манчестер Юнайтед" явно не в восторге от того, что происходит с их командой в последнее время. Они не побеждают в основное время в последних 5 матчах.

Впрочем здесь, в полуфинале Кубка Англии, соперником выступает команда из низшего дивизиона, на такие стадии ошибки против подобных соперников Тен Хагу не простят. Манкунианцы требуют финала.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля.

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Кубок Англии. Полуфинал.

21 апреля. 17:30. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ковентри Сити" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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