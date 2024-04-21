Ковентри Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Поражения сменяются ничьими и болельщики "Манчестер Юнайтед" явно не в восторге от того, что происходит с их командой в последнее время. Они не побеждают в основное время в последних 5 матчах.

Впрочем здесь, в полуфинале Кубка Англии, соперником выступает команда из низшего дивизиона, на такие стадии ошибки против подобных соперников Тен Хагу не простят. Манкунианцы требуют финала.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля.

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Кубок Англии. Полуфинал.

21 апреля. 17:30. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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