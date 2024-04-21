Ковентри Сити – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 21.04.2024

Кубок Англии, 1/2 финала

21 апреля, 17:30. "Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Пряма трансляція матчу Ковентрі - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

"Ковентри" и так уже прыгнул выше головы, дойдя до полуфинала Кубка Англии. Но ему еще и с жеребьевкой повезло, ведь в соперниках очень нестабильный МЮ. Подопечные тен Хага имеют длительную серию без побед. "Небесно-голубые" вполне могут этим воспользоваться.

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Новости Ковентри

Подопечные Робинса в прошлом матче разгромно уступили "Бирмингему". До этого они также проиграли “Саутгемптону”. Оба поединка были в гостях. Тем не менее, эти потери очков очень сильно снизили шансы команды на попадание в АПЛ. Теперь отрыв от зоны плей-офф составляет девять зачетных пунктов. Даже ввиду двух матчей в запасе такой отрыв за два (без переносов) тура до финиша практически нереально отыграть.

Однако сезон все равно можно считать достаточно удачным. Хотя бы за преодоленный путь в Кубке Англии, который еще может продолжиться. Стартовал “Ковентри” с третьего раунда, где обыграл “Оксфорд Юнайтед”. Затем прошел "Шеффилд Венсдей", "Мейндстоун" и "Вулверхэмптон". В общей сложности "небесно-голубые" забили 19 голов и пропустили шесть. Веселая команда.

Кадры номинальных хозяев

Из-за перебора желтых не сыграет один из ключевых футболистов команды, представитель сборной Ямайки Кейси Палмер. Также в лазарете находятся Аллен и Сакамото.

Новости Манчестер Юнайтед

Манкунианцы также в некотором упадке. 13 апреля они встречались против "Борнмута" Ильи Забарного. Вполне "вишенки" могли и победить в этом матче. Вмешался фактор Фернандеша (и арбитра), оформивший дубль, благодаря чему МЮ дважды отыгрывал отставание по ходу поединка. Это была четвертая подряд потеря очков подопечными тэн Хага. Пока они находятся на седьмом месте турнирной таблицы с мнениями, максимум, о Лиге Европы.

В Кубке Англии "красные дьяволы" тоже почила с третьего раунда. Сначала они прошли "Уиган", далее – "Ньюпорт" и "Ноттингем Форест". В четвертьфинальном поединке против "Ливерпуля" манкунианцы были в шаге от вылета, но Антони на 87-й минуте перевел игру в овертайм, где МЮ дожал принципиального соперника. В общей сложности за четыре матча 11 забитых и пять пропущенных.

Кадры номинальных гостей

В матче против “Ливерпуля” победный гол забил Диалло, но под порывом эмоций снял футболку и получил вторую желтую – он сегодня не сыграет из-за дисквалификации. Также из-за травм отсутствуют Линделоф, Эванс, Мартинес, Варан, Шоу, Маласия, Марсьяль и Мактоминей. Последний, шотландец, еще не может восстановиться до этого противостояния.

Последние пять матчей Ковентри и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч номинальных хозяев

13.04. Бирмингем – Ковентри 3:0 (Чемпионшип)

09.04. Саутгемптон – Ковентри 2:1 (Чемпионшип)

06.04. Ковентри – Лидс 2:1 (Чемпионшип)

01.04. Ковентри – Кардифф 1:2 (Чемпионшип)

29.03. Хаддерсфилд – Ковентри 1:3 (Чемпионшип)

Последние пять встреч номинальных гостей

13.04. Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

07.04. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

04.04. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3 (АПЛ)

30.03. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. в.) (Кубок Англии)

Последние пять личных встреч между Ковентри и Манчестером Юнайтед

26.09.2007. Манчестер Юнайтед – Ковентри 0:2 (Кубок лиги)

14.04.2001. Манчестер Юнайтед – Ковентри 4:2 (АПЛ)

04.11.2000. Ковентри – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

05.02.2000. Манчестер Юнайтед – Ковентри 3:2 (АПЛ)

25.08.1999. Ковентри – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Ковентри – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Ковентри – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Пока МЮ в таком состоянии, что даже поединок против команды Чемпионшипа будет тяжелым испытанием. В полуфинале на "Уэмбли" нет домашней или выездной команды, ведь это поле является нейтральным. Это немного упростит задачу номинальным гостям манкунианцам. Однако все равно матч обещает быть богатым голами. Прогноз: Тотал больше 3 (Кф 1,73).