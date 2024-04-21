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Тен Хаг: Я сосредоточен брать трофеи и создавать экономическую ценность

Англия

Назвал причины неудач

Тен Хаг: Я сосредоточен брать трофеи и создавать экономическую ценность

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию в команде этого сезона.

"Во время процесса случаются неудачи, и я смотрю на это реалистично. За 18 месяцев у меня ни разу не было возможности выпустить на поле любимую команду, потому что игроки травмированы. Когда у тебя столько травмированных на ключевых позициях, невозможно достигать желаемых результатов.

Я не трачу энергию на то, чтобы понять, справедливо ли ко мне относятся или нет. Я знаю, чем мы занимаемся и зачем я здесь. Я сосредоточен брать трофеи и создавать экономическую ценность", — приводит слова тен Хага SkySports.

Напомним, сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. За 32 тура они набрали 50 баллов. Сегодня манкунианцы сыграют с "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
SkySports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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