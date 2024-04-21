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Тен Хаг: Я сосредоточен брать трофеи и создавать экономическую ценность
Назвал причины неудач
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию в команде этого сезона.
"Во время процесса случаются неудачи, и я смотрю на это реалистично. За 18 месяцев у меня ни разу не было возможности выпустить на поле любимую команду, потому что игроки травмированы. Когда у тебя столько травмированных на ключевых позициях, невозможно достигать желаемых результатов.
Я не трачу энергию на то, чтобы понять, справедливо ли ко мне относятся или нет. Я знаю, чем мы занимаемся и зачем я здесь. Я сосредоточен брать трофеи и создавать экономическую ценность", — приводит слова тен Хага SkySports.
Напомним, сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. За 32 тура они набрали 50 баллов. Сегодня манкунианцы сыграют с "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.
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