Тен Хаг: Я сосредоточен брать трофеи и создавать экономическую ценность

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию в команде этого сезона.

"Во время процесса случаются неудачи, и я смотрю на это реалистично. За 18 месяцев у меня ни разу не было возможности выпустить на поле любимую команду, потому что игроки травмированы. Когда у тебя столько травмированных на ключевых позициях, невозможно достигать желаемых результатов.

Я не трачу энергию на то, чтобы понять, справедливо ли ко мне относятся или нет. Я знаю, чем мы занимаемся и зачем я здесь. Я сосредоточен брать трофеи и создавать экономическую ценность", — приводит слова тен Хага SkySports.